TV Azteca transmitirá Tapatío vs Dorados | Liga BBVA Expansión MX

La Jornada 13 de la Liga BBVA Expansión MX está por terminar. Este jueves TV Azteca Deportes trae para ti, el partidazo entre Tapatío vs Dorados, que podrás disfrutar por las plataformas digitales: aztecadeportes.com y nuestras redes sociales.

Posiciones al momento de Tapatío y Dorados en la tabla general

El Tapatío no vive el mejor torneo, pero después de 12 fechas se encuentra en la posición 12 de la tabla general con 14 puntos, lo que los tiene dentro del repechaje. Por su parte, Dorados no ha tenido piedad con sus rivales y es líder general del torneo de desarrollo del futbol mexicano con 29 unidades gracias a ocho triunfos, tres empates y cero derrotas.

Te puede interesar: Tigres golea a Pachuca y regresa a la senda del triunfo

Jugadores a seguir en el partido Tapatío vs Dorados

Por parte de los locales, su mejor hombre al ataque ha sido Gilberto Orozco, quien suma dos tantos. Mientras que, los de Sinaloa cuentan con dos hombres en lo más alto de la tabla de goleo: Raúl Zúñiga que ha roto las redes en nueve ocasiones y Paolo Yrizar que cuenta con seis tantos en el certamen.

Resultados del Tapatío y Dorados en la jornada 11 de la Liga BBVA Expansión MX

Ambas escuadras vienen ganar en la Fecha 11. El conjunto de Guadalajara venció por marcador de 1-0 a Mineros de Zacatecas, en calidad de visitante gracias a Juan Agüayo que hizo efectivo su cobro de penalti, ; En tanto, el líder de la competencia goleó 4-1 a los Raya2, con un doblete de Zuñiga, otra tanto de Yrizar y desde los 11 pasos Alonso Zamora sentenció el encuentro.

Te puede interesar: Pumas sorprende a León y mantiene viva la esperanza del repechaje

Posible alineación: Tapatío vs Dorados

Los locales seguramente saldrán con José Rangel en la portería; Juan Agüayo, Carlos Zamora, Jesús Orozco y Miguel Gómez en la defensa; Gilberto García, Pavel Pérez, Dylan Guajardo y Ángel López en la media cancha; Sebastián Martínez y Alejandro Organista en el ataque.

Dorados saltará en la portería con: Luis López; su habitual linea de cinco: Luis Félix, Alonso Zamora, Jesús Vega, Luis Hernández e Hiram Muñoz; Adolfo Domínguez y Jonathan Suárez estarán en la media cancha; con el tridente ofensivo de Paolo Yrizar, José Zuñiga y Jonathan Betancourt.

TV Azteca Deportes transmitirá el partido Tapatío vs Dorados

No te pierdas este intenso encuentro en el Estadio Akron por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestras redes sociales.

