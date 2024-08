Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Tigres vs Chivas por TV Azteca | Jornada 5 del Apertura 2024

Todos los equipos de la Liga BBVA MX han quedado eliminados de la Leagues Cup 2024 por lo que se reanudará la actividad del torneo con los encuentros de la jornada 5. Será este viernes 23 de agosto del 2024 que todos los equipos comiencen a tener actividad en el Apertura 2024.

Los partidos que se van a disputar son: Querétaro vs Cruz Azul, Mazatlán vs Pachuca, Tijuana vs Monterrey, Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas, América vs Puebla y Toluca vs Atlético San Luis.

Entrevista con Marco Verde, ganador de medalla de plata en París 2024

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Los Angeles FC vs Colorado EN VIVO semifinales de la Leagues Cup 2024

TV Azteca transmitirá Tigres vs Chivas

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es el de Tigres vs Chivas. Encuentro que se va a disputar el sábado 24 de agosto del 2024 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán.

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de Azteca siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, Zague y David Medrano.

Es un partido con una rivalidad bastante llamativa pues se han enfrentado en 66 ocasiones. Tigres ha ganado 24 partidos, han empatado 20 veces y Chivas ha ganado 22 juegos. En los últimos 5 partidos entre ambos equipos en torneo regular, Tigres ha ganado 4 y Chivas uno.

Por otra parte, el máximo anotador en la rivalidad es Gignac. Ha disputado 19 juegos ante el rebaño, ha marcado 13 goles y es el segundo equipo al que más goles le ha marcado con menos partidos disputados.

Resumen Al Nassr 1-4 Al Hilal | Final de Supercopa de Arabia Saudita

Te puede interesar: El precio de los boletos para el partido de América vs Puebla