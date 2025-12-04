TV Azteca transmitirá Toluca vs Rayados de Monterrey en las Semifinales del Apertura 2025

La actividad de las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX continúa este fin del semana con el encuentro entre el Toluca y los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Nemesio Diez que definirá al primer finalista y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

TV Azteca transmitirá el partido Toluca vs Rayados por la Semifinal de Vuelta

Los Rayados de Monterrey obtuvieron una importante ventaja en su casa por la mínima diferencia que buscarán mantener para avanzar a la Final del Apertura 2025, pero enfrente tendrán al mejor equipo de la competencia y vigente campeón del futbol mexicano.

Los Diablos del Toluca buscan el bicampeonato que nunca han conseguido en la historia de los torneos cortos y lucen como uno de los equipos más sólidos.

No te pierdas de este emocionante partido a través de la señal de TV Azteca con las voces de los mejores narradores, además de la cobertura especial por las plataformas digitales de Azteca Deporte.

El Nemesio Diez, un estadio que pesa para Rayados

El empate sin anotaciones le basta a los Rayados de Monterrey para asegurar su pase a la Final del Apertura 2025; sin embargo, tendrá que meterse en uno de los estadios en los que más trabajo le cuesta sacar resultados positivos.

En los últimos 19 años, el Monterrey solo ha conseguido dos victorias visitando la cancha del Estadio Nemesio Diez y su triunfo más reciente data del Guardianes 2021 cuando derrotaron a los Diablos por 2-1.

