¿Cómo se realizará el sorteo del Mundial 2026? Así funciona la tecnología para definir la fase de grupos

Los amantes del fútbol estarán pendientes a una sola cosa este viernes: el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras los fanáticos especulan sobre posibles cruces y grupos de la muerte (el cual podría tocarle a México) , el organismo se enfoca en que todo salga de la mejor manera y para eso se apoyará en una avanzada tecnología.

Luego de la ceremonia de 1985, popularmente conocida por la aparición de un terremoto que obligó a su postergación, la FIFA comenzó a apoyarse en la tecnología para cada uno de sus sorteos, con el fin de dejar atrás las controversias y hacer que el proceso sea lo más justo posible.

FIFA

El procedimiento es bastante sencillo, las selecciones están distribuidas en cuatro bombos y se enfrentarán a tres rivales de los otros tres bombos restantes. Además, no puede haber más de un equipo de la misma confederación por grupo, exceptuando a los europeos que pueden tener hasta dos.

México, Canadá y Estados Unidos, al ser los anfitriones, ya tienen asegurados sus lugares como cabezas de serie del grupo A, B y D respectivamente. Todo lo demás, se realizará por sorteo.

Así será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo definirá la composición de los 12 grupos del Mundial 2026, identificados de la A a la L, cada uno con cuatro selecciones. Los equipos serán asignados según el orden de los bombos y la ubicación final dentro de cada grupo se determinará por un esquema técnico elaborado por la FIFA para evitar repeticiones y asegurar un reparto equilibrado.

Esto quiere decir que, a diferencia de lo ocurrido en ediciones pasadas, la ubicación de cada país dentro del grupo no será sorteada, sino que será en base a una tecnología. Por esta razón, la Selección Nacional ya sabe que su zona tendrá el siguiente orden: México (representante del Bombo 1), equipo del Bombo 3, equipo del Bombo 2 y equipo del Bombo 4.

La FIFA también introdujo una peculiar medida destinada a ordenar la ruta de los países favoritos en la fase eliminatoria. En esta edición, los cuatro equipos mejor clasificados en el ranking mundial serán distribuidos estratégicamente para que, en caso de avanzar como líderes, no se encuentren hasta las semifinales.

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA tendrá lugar este viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México) en el prestigioso Centro Kennedy de Washington D.C.