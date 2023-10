Tyson Fury acepta una mala presentación ante un debutante Francis Ngannou

El peleador británico Tyson Fury lamentó su actuación del sábado en Arabia Saudita ante Francis Ngannou, aceptando que fue mala su presentación, cuando él es considerado entre los mejores del mundo y actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo.

Tyson Fury logró salir avante hace tres días ante Ngannou, un camerunés ex campeón en los pesos completos de la UFC y que nunca se había puesto los guantes para sostener un combate de boxeo.

Su estreno ante Fury fue cantado por muchos como un suicidio, pues es un campeón vigente, con una fulminante pegada y mide poco más de dos metros. Pese al pronóstico de personajes de Oleksandr Usyk que decían que sería sencillo para Fury, el africano sorprendió y hasta tiró a Fury en el tercer giro, dejándolo al borde del abismo, pero el británico se levantó y resolvió la encrucijada.

TOP RANK

Acepta Tyson Fury problemas para vencer a Ngannou

Como deportista profesional, Fury dio la cara y aceptó que Ngannou combatió y lo metió en aprietos.

“Fue mi mejor actuación, pero no voy a poner ninguna excusa. Hice un buen campamento, pero no hay nadie a quien culpar, fue una buena pelea. Tuve que levantarme de la lona para ganar. No hay excusas”, explicó Fury a iFL TV.

“Tuve un desempeño por debajo de mi nivel, pero no le quito ningún crédito al rival. No subestimé a Francis. Entrené por 12 semanas, hice la mejor preparación que podría hacer y es todo”.

¿Ese nivel le bastará para derrotar a Oleksandr Usyk?

Luego de la pelea, Usyk subió al ring de boxeo y desafío a Tyson Fury, confirmándose que se medirán el 23 de diciembre en Arabia en un pleito que definirá al primer campeón de peso completo indiscutido en la historia.

Usyk ya está entrenando para ese choquey Fury tendría que tomarse unos días de descanso antes de volver al campamento y ajustar lo que no hizo bien para pelear ante Ngannou, pues el ucraniano Usyk podría realizar un castigo más severo.