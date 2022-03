¡ÚLTIMA HORA! Tyson Fury anuncia su retiro del boxeo

El boxeador británico Tyson Fury, señaló recientemente que después de su pelea que tendrá el 23 de abril ante Dillian Whyte, dejará en definitiva el deporte de los puños, dando los motivos por lo cuales tomó esta decisión.

Resulta sorpresivo el anuncio de Fury, siendo una de las figuras del pugilismo, con una multitud de seguidores por el mundo, y a sus 33 años de edad, cuando aún tendría mucho qué dar al deporte.

Tyson Fury, tendrá un pleito de pesos completos ante el retador número uno, su compatriota Dillian Whyte, en la que Fury expone el cetro de los pesados en casa.

Frank Warren, promotor que entró a la puja por la subasta de esta pelea, la ganó al poner en la mesa 41 millones de dólares, dejando sin oportunidad a DAZN que negociaba las peleas de Canelo Álvarez.

Por la magnitud del pleito, por estar en Wembley y por llevarse una gran bolsa , es que Fury lo que como el marco perfecto para pelear y luego decirle adiós al boxeo, sabiendo de antemano lo que hará una vez que se termine el combate.

ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters Boxing - Tyson Fury & Dillian Whyte Press Conference - Wembley Stadium, London, Britain - March 1, 2022 Tyson Fury during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Las palabras de Fury sobre su retiro del boxeo

Fury le ha dedicado gran parte de su vida al boxeo, lo que implica disciplina, golpes, trabajo diario, campamentos que lo ausentan de casa, por lo que visualiza ahora disfrutar con plenitud de lo que ha ganado.

“Esta es la pelea final de mi carrera, me retiro después de esto. Tengo $ 150 millones en el banco, saludable, joven, voy a comprar un yate enorme en el extranjero. Me retiro, estoy fuera, esta es mi pelea final, he terminado”, recalcó con seguridad, Tyson Fury.

Actualmente Fury , tiene 32 peleas, tiene un récord invicto con solo un empate y presume de 22 reyertas ganadas por la vía del nocaut, desde que se presentó en el boxeo profesional, el 6 de diciembre del 2008, ante Gyongyosi a quien venció por nocaut.