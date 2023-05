Tyson Fury lanza reto a Anthony Joshua para pelear en septiembre

Tras la cancelación de su pelea ante Oleksandr Usyk, Tyson Fury se ha encargado de buscar a siguiente rival para una nueva defensa de su título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y, recientemente, lanzó un reto a un ex campeón de la categoría en un combate que aseguró que todo el mundo quiere ver.

Quien recibió el reto de Tyson Fury fue Anthony Joshua, pugilista británico de 33 años de edad, para una pelea que sería en septiembre de 2023 en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

El reto de Tyson Fury a Anthony Joshua a través de redes sociales

“Hace unos días envié un borrador de contrato a @anthonyjoshua (Anthony Joshua) para una pelea en septiembre de @wembleystadium (Estadio Wembley) es una pelea que todo el mundo quiere ver, incluido yo. Vamos AJ (Anthony Joshua) hay que darle al mundo lo que quieren ver. Esta vez no voy a hacer un millón de vídeos y meter presión. La pelota está ahora de tu lado”, fue el reto que lanzó Tyson Fury a través de sus redes sociales.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Sport, niega el reto de Tyson Fury

Tras la publicación de Tyson Fury, Eddie Hearn, promotor de boxeo, aseguró que Anthony Joshua no recibió el contrato que mencionó el campeón de la categoría en el Consejo Mundial de Boxeo. Para Boxing Social, sitio especializado en el deporte de los puños, el presidente de Matchroom Sport mencionó que: “definitivamente no hay contrato. [...] Su equipo no nos ha enviado ningún contrato”

Andy Ruiz estuvo cerca de ser rival de Tyson Fury

Luego de que se hiciera oficial que el combate de Tyson Fury contra Oleksandr Usyk estaba cancelado, Andy Ruiz, pugilista nacido en Californa, de raíces mexicanas, habría sido una opción para enfrentar al actual campeón del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo; sin embargo, su pelea no se concrete por aparentes conflictos de intereses.