Tyson Fury enlista a los rivales que buscará antes de terminar su carrera

El boxeador británico Tyson Fury ha sido duramente criticado desde su pelea ante Francis Ngannou y muchos comentarios señalan que su retiro podría estar cerca, a lo que el campeón de peso completo por el Consejo Mundial de Boxeo contestó de manera enérgica y hasta reveló lo que planea en lo que le resta de carrera.

Fury, de 35 años de edad, y que está descartado entre los mejores 10 boxeadores del mundo por el sitio especializado Box Rec y la editorial The Ring, durante los primeros días de febrero, alegó que le queda cuerda en el deporte de los puños.

Luego de haber postergado la pelea en contra de Oleksandr Usyk que ocurriría el 17 de febrero en Arabia y que dejaría a un campeón indiscutido de peso completo, por un corte sufrido durante un entrenamiento y que daño su ceja izquierda, muchos han señalado que fue intencional, que quiso darse más tiempo para la pelea y hasta Usyk criticó que para un pleito de ese calibre que convoca a tantas partes, se tienen que dar cuidados extremos.

Usyk cree que no hubo esa cautela en el campamento de Fury y no pudo evitar señalar lo que él hubiera hecho en el lugar del campeón del CMB.

Fury pide terminar con especulaciones

En un video en el que inclusive muestra el corte que lleva en su ceja, Tyson Fury quiso acabar con las especulaciones en su contra.

“Sigo escuchando hablar a gente que dice que debería retirarme o que me retiraré pronto. No me retiraré”, dijo el peso pesado quien tiene como nueva fecha de la pelea ante Usyk el 18 de mayo del 2024.

Las peleas que busca Tyson Fury

El peleador veterano, adelantó que ante Oleksandr Usyk está no solo firmada una pelea, si no dos encuentros, tomando en cuenta que habría una segunda presentación de revancha, por lo que dijo que: “Tengo dos peleas con Usyk por el título indiscutible. Dos veces”.

La lista de Fury solo tiene tres nombres, y por ejemplo, el mexicano Andy Ruiz que se especuló podría tener una reyerta, ha quedado fuera de la ecuación para el británico y piensa en Usyk, Joshua y finalmente en Francis Ngannou, quien lo metió en problemas el 28 de octubre del 2023.

“Entonces voy a pelear con Anthony Joshua una vez, tal vez dos, si hay una revancha, si él quiere, otra después de la primera paliza, se la doy. Luego pelearé con Ngannou, nuevamente”.

¿Cuándo será la pelea entre Fury y Usyk?

El choque pendiente de Oleksandr Usyk ante Tyson Fury, se movió del 17 de febrero al 18 de mayo, día en el que se espera finalmente puedan medir fuerzas y encontrar al campeón indiscutido.