Yo gané: Tyson Fury rompe el silencio tras derrota ante Oleksandr Usyk

¡Rompió el silencio! El boxeador británico, Tyson Fury, demostró su inconformidad unos días después de haber perdido el segundo combate ante el ucraniano Oleksandr Usyk, asegurando que él siente que ganó la pelea de revancha.

“Tenía mucha confianza. Pensé que había ganado esa pelea otra vez. Pensé que había ganado ambas peleas. Pero, de nuevo, me fui a casa con dos derrotas en mi récord ahora, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto”, dijo Fury en conferencia de prensa tras su derrota ante Usyk.

Y es que Tyson Fury se enfrentaba por segunda ocasión a Usyk luego de haber perdido en su primer combate ante Usyk en busca de conseguir los títulos del peso completo de la AMB (Super), la OMB y el CMB en el Kingdom Arena en Riad de Arabia Saudita, sin embargo, cayó nuevamente vía la decisión.

Tyson Fury aseguró que ha sido muy perjudicado por las decisiones

En el mismo tenor, Tyson Fury mencionó que se ha dejado el alma sobre el ring en ambos combates y que las decisiones de los jueces en ambos combates lo han perjudicado de manera importante, pues siente que él ha ganado incluso las dos peleas, contrario a lo que piensan quienes se encargan de calificar.

“Es lo que es. No voy a llorar sobre la leche derramada, ya sucedió. Sé de boxeo, he estado en esto toda mi vida. No se pueden cambiar las decisiones, pero siempre me sentiré un poco perjudicado. No un poco, en realidad, sino mucho”, sentenció Fury.

A pesar de las palabras de Fury quien asegura que seguirá pensando de esa manera “hasta el día que muera”, lo cierto es que Usky, quien se subió al ring con menos peso y altura que su rival, se vio dominante sobre el ring, impidiendo que “The Gypsy King” pudiera siquiera conseguir sólidos golpes que pusieran en riesgo de nocaut al ucraniano.

Finalmente, el boxeador británico de 36 años se negó a ofrecer detalles sobre el siguiente paso en su carrera, pues mientras algunos medios de comunicación especulan en que debe enfrentar a Anthony Joshua, otros creen que está cerca su retiro.