CONFIRMADO: UEFA y FIFA buscan sellar la paz antes del sorteo de la Champions League

Las horas previas al sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League no solo estarán marcadas por la suerte de los bombos. Este jueves por la mañana, en Montecarlo, las cúpulas dirigentes del balompié europeo sostendrán una reunión decisiva para limar asperezas y acordar el levantamiento del boicot impuesto a las competiciones de la FIFA.

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Un frente común de la UEFA ante la FIFA

La cumbre reunirá a 35 miembros de distintas federaciones europeas, junto a los integrantes del Comité Ejecutivo de la UEFA y los representantes del organismo ante el Consejo de la FIFA. El objetivo central de la mesa de trabajo es consensuar una postura oficial unificada que evite mayores afectaciones al desarrollo del deporte continental.

Uno de los principales detonantes para destrabar la postura del bloque europeo es la proximidad del Mundial Sub-20 Femenino, certamen que arrancará en Polonia la próxima semana (5 de septiembre). Desde la entidad encabezada por Aleksander Čeferin existe el compromiso prioritario de blindar la competición y garantizar la participación sin sobresaltos de los representativos del continente. Se prevé que el anuncio oficial con las resoluciones alcanzadas sea emitido hacia las 16:00 horas, tiempo de Europa.

UEFA exigirá garantías absolutas sobre la retirada del proyecto Infantino

Aunque la reunión encamina la desactivación de la medida de protesta, la tensión institucional está lejos de extinguirse por completo. La UEFA acude a la cita tras escuchar la retirada del polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino para comercializar el Mundial a través de grupos inversores externos, iniciativa que provocó una profunda grieta en el futbol global.

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El organismo europeo exigirá garantías absolutas y por escrito para asegurar que dichos proyectos queden totalmente descartados de cara al futuro. La tregua en Montecarlo representa el primer paso para restablecer el diálogo, pero la UEFA mantiene la guardia alta en defensa de los intereses del futbol de selecciones.

