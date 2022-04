La UEFA vuelve a pronunciarse en contra de un Mundial cada dos años

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mostró satisfecho de que la FIFA “escuche a la comunidad del futbol” ante la posible celebración de un Mundial cada dos años y opinó que no es momento de incluir nuevas competiciones en el calendario internacional.

“Estamos contentos. Formalmente no ha sido propuesto por la FIFA aunque lo ha planteado, es bueno que escuche a la comunidad del futbol. Creo que no es tiempo de nuevas competiciones, pero hablaremos, para mí es muy bueno que ese proyecto sinsentido no esté sobre la mesa”, dijo el dirigente esloveno.

Te puede interesar: Thauvin prefirió Tigres sobre el Milan de Italia

Ceferin se expresó así una semana después de que su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, señalara que el organismo no ha propuesto un Mundial bienal, aunque ha estudiado que es viable y ahora realizará una fase de consultas en busca de acuerdos.

Sobre la participación de Rusia en el futbol

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, Ceferin señaló que está a la espera de recibir información del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre los recursos presentados por la Federación Rusa contra la exclusión de sus selecciones y clubes de las competiciones de la UEFA.

“La Eurocopa femenina es muy pronto y tenemos que tomar decisiones en breve. Esperamos informaciones del TAS lo antes posible”, apuntó en alusión a la competición que se celebrará en Inglaterra entre el 6 y el 31 de julio, en la que la selección de Rusia está encuadrada en el grupo C junto a Países Bajos, defensora del título, Suecia y Suiza.

Te puede interesar: Matías Almeyda sería buscado una vez más por una Selección Nacional

Ceferin no hizo comentarios sobre la candidatura que Rusia ha presentado para organizar la Eurocopa 2028 o 2030, ya que unque la FIFA y la UEFA suspendieron a todos los equipos rusos -selecciones y clubes- por la invasión de Ucrania la Federación Rusa, que es la que ha solicitado la organización, no tiene impuesta suspensión alguna actualmente.

“Vamos a hablar sobre ello y tendremos una respuesta muy pronto”, avanzó.

EFE