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ÚLTIMA HORA: Muere querida deportista tras el accidente ferroviario de Toledo, España

La deportista española Julieta Gallego viajaba en uno de los trenes que chocó en Toledo, España

Julieta Gallego perdió la vida en el accidente de tren
Julieta Gallego perdió la vida en el accidente de tren

Escrito por: Francisco Fernández

El deporte español está de luto tras confirmarse la muerte de la deportista Julieta Gallego, quien perdió la vida a los 24 años en el trágico accidente de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España.

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Muere Julieta Gallego, deportista española de 24 años en accidente de trenes en Toledo

Julieta Gallego es una de las 69 víctimas mortales que dejó el accidente de trenes de alta velocidad de este miércoles a 150 kilómetros al sur de Madrid.

Gallego, quien pertenecía al club AD Sprint de Madrid, se especializaba en la prueba de salto y velocidad, consiguiendo una marca de 5.9 metros en salto largo durante el Campeonato de España.

La muerte de la deportista ha causado gran conmoción en la comunidad de atletismo de España y diversas asociaciones han expresado sus condolencias para con los familiares de la joven.

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, compartió un mensaje en redes sociales en donde lamentó la muerte de Gallego.

“El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío”, lamentó Chapado.

La asociación deportiva a la que pertenecía Julieta Gallego externó sus condolencias
La asociación deportiva a la que pertenecía Julieta Gallego externó sus condolencias|Instagram

Aumentan las víctimas mortales del accidente de tren en España

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, a 150 kilómetros al sur de Madrid, causando, en un principio, la muerte de 68 personas, que más tarde subió a 69.

Las autoridades españolas trabajan para esclarecer las causas del siniestro, pero de acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido debido a una falla en las señalizaciones y a un "error humano".

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