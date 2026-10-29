ÚLTIMA HORA: Muere querida deportista tras el accidente ferroviario de Toledo, España

El deporte español está de luto tras confirmarse la muerte de la deportista Julieta Gallego, quien perdió la vida a los 24 años en el trágico accidente de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España.

Te puede interesar: La frase de Fernando Valenzuela que habla de su éxito en la MLB: “Hay talento en el mexicano. Cuando existe la oportunidad, deben aprovecharla al máximo”

¡La UIC quiere dejar huella en el Intercolegial! | Intercolegial 4 by AZE

Muere Julieta Gallego, deportista española de 24 años en accidente de trenes en Toledo

Julieta Gallego es una de las 69 víctimas mortales que dejó el accidente de trenes de alta velocidad de este miércoles a 150 kilómetros al sur de Madrid.

Gallego, quien pertenecía al club AD Sprint de Madrid, se especializaba en la prueba de salto y velocidad, consiguiendo una marca de 5.9 metros en salto largo durante el Campeonato de España.

La muerte de la deportista ha causado gran conmoción en la comunidad de atletismo de España y diversas asociaciones han expresado sus condolencias para con los familiares de la joven.

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, compartió un mensaje en redes sociales en donde lamentó la muerte de Gallego.

“El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío”, lamentó Chapado.

La asociación deportiva a la que pertenecía Julieta Gallego externó sus condolencias|Instagram

Aumentan las víctimas mortales del accidente de tren en España

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, a 150 kilómetros al sur de Madrid, causando, en un principio, la muerte de 68 personas, que más tarde subió a 69.

Las autoridades españolas trabajan para esclarecer las causas del siniestro, pero de acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido debido a una falla en las señalizaciones y a un "error humano".

Te puede interesar: Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY miércoles 28 de octubre