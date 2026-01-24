UFC 324: ¿Cuáles serán las peleas de la cartelera principal?

UFC 324 arranca el año con una cartelera principal diseñada para el público que quiere acción desde el primer cruce importante, sin rodeos ni relleno. En Las Vegas, el primer PPV numerado de 2026 promete una noche de artes marciales mixtas con nombres de alto perfil y diferentes estilos de lucha.

UFC 324: Orden de Peleas estelares y análisis

Arnold Allen vs Jean Silva: Allen es un peso pluma con lectura fina, buen manejo de distancia y decisiones acertadas en los momentos de presión, mientras Silva llega con el impulso del que quiere ganarse un nombre en la UFC. El duelo puede definirse por quién impone el ritmo. Si Allen consigue que la pelea sea táctica y de espacios, su control crece; mientras que si Silva fuerza intercambios y acelera, el margen se vuelve más pequeño y aparece el caos, que suele favorecer a quien toma la iniciativa.



UFC 324 se perfila como una excelente noche para los amantes de las artes marciales mixtas con choques de estilos, nombres de peso y una pelea principal que puede redefinir el panorama de su categoría.

