UFC Fight Night CDMX 2026: ¿Cuándo será la próxima pelea de Brandon Moreno y quién será su rival?

En la UFC, el octágono se prepara para una noche con acento tricolor: Brandon Moreno protagonizará el UFC Fight Night del 28 de febrero en el Arena CDMX, en un choque que promete mover la división de peso mosca.

El evento está programado para el 28 de febrero de 2026 en la Arena CDMX de la Ciudad de México, en lo que será otra gran parada de la UFC en territorio mexicano y que tendrá como protagonista a “The Assassin Baby”.

🚨OFICIAL🚨 Rápido regreso para Brandon Moreno, quien se enfrenta a Asu Almabayev, en la estelar de #UFCMexico 🇲🇽



Moreno, ex campeón dos veces de la división, encabezará la función frente al kazajo Asu Almabayev en un combate pactado en 125 libras

Moreno, ex campeón dos veces de la división, encabezará la función frente al kazajo Asu Almabayev en un combate pactado en 125 libras, una pelea que, por ranking y por contexto, suena a eliminatoria disfrazada. Hay que recordar que Moreno es quinto en el ránking de la categoría, mientras que el kazajo lo sigue de cerca en la séptima plaza.

¿Cómo llega Brandon Moreno al UFC Fight Night de la CDMX?

Moreno llega a esta pelea tras un resultado adverso el pasado 6 de diciembre cuando enfrentó al japonés Tatsuro Taira quien logró imponerse por la vía del TKO en el segundo round. No obstante hay que tomar en cuenta que se trataba del tercer mejor peleador de la categoría lo que hace que esta derrota no sea tan dura.

Previo a esto venía de conseguir importantes victorias ante el australiano Steve Erceg y el irakí Amir Albazi, siendo ambos combates decididos por la vía de las tarjetas de forma unánime para el de Tijuana.

Una victoria de Moreno significaría mantenerse entre los 5 mejores de la división. Al mismo tiempo, también abriría las puertas a una potencial pelea que le permita volver a optar al título y a un hipotético combate con Joshua Van, el actual campeón del cinturón del peso mosca.

Por su parte, Ansu Almabayev llega en un muy buen momento de forma pues viene de ganar 4 de sus últimas 5 peleas. De ellas 3 han sido victorias por decisión unánime y una sumisión, siendo esta última al estadounidense Alex Perez el pasado 22 de noviembre.

Su única derrota en los reciente se remonta al 1 de marzo de 2025 ante el portugués Manel Kape quien fue capaz de finalizarlo por la vía del TKO en el tercer round de su combate.

Cartelera del UFC Fight Night del 28 de febrero

Más allá del choque Moreno–Almabayev, la cartelera incluye duelos que pueden robarse la noche, como Daniel Zellhuber vs King Green en peso ligero, un cruce de ritmo alto que suele traducirse en intercambios y volumen.

También está programada la pelea de Marlon Vera vs David Martínez en peso gallo, un combate que mezcla experiencia en grandes escenarios con hambre de proyección, ideal para calentar el ambiente desde temprano.

En la misma división aparece Santiago Luna vs Angel Pacheco, otro gallo a seguir en una categoría que tradicionalmente produce caos, sorpresas y candidatos nuevos cada par de meses dentro de la UFC.

La noche suma acción en peso mosca con Édgar Cháirez vs Felipe Bunes e Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas, duelos que alimentan la narrativa del evento: velocidad, cardio y técnica fina en el peso mosca.

En el apartado femenil, Macy Chiasson vs Ailín Pérez está anunciada en peso gallo femenil, una pelea de estilos que puede inclinarse por control y presión contra volumen y timing, dependiendo de quién imponga su plan.

Además, el show completa con Damian Pinas vs Wesley Schultz (peso medio), Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho (peso gallo) y Sofia Montenegro vs Ernesta Kareckaitė (peso mosca femenil), redondeando una cartelera cargada y variada para el 28 de febrero.

Por ahora, también figuran como combates anunciados Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes y Francis Marshall vs Erik Silva en peso pluma, sumando profundidad a una función que apunta a ser una fiesta para los amantes de las artes marciales mixtas en la Ciudad de México.

