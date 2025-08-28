Brandon Moreno: ¿De dónde viene su apodo “The Assassin Baby” y qué significa?

Brandon Moreno ha logrado consolidarse como uno de los deportistas mexicanos favoritos de la actualidad, y parte de esto se debe a su personalidad y a la forma en cómo lleva a México en prácticamente cada pelea que tiene en su disciplina. Ahora bien, ¿sabes cuál es el origen de su apodo, “The Assassin Baby”?

Este apodo se ha mantenido en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, pues, además de su nombre, a Brandon Moreno también se le conoce así gracias a un significado bastante sencillo, pero que habla muy bien de la personalidad y el carácter de este peleador arriba del octágono.

¿Cuántos años tiene y en dónde nació Brandon Moreno?

Nacido en la ciudad de Tijuana Baja California el 7 de diciembre de 1993, Brandon Moreno Castillo es un peleador de 31 años de edad que, hoy en día, compite en la UFC a través de la división mosca, por lo que ha hecho que un sector de la afición mexicana voltee a ver cada una de las funciones que estelariza.

Brandon Moreno receives his PSA graded Pokémon cards in the mail 🎴



Definitely one of the coolest fighters on the UFC roster 🔥😭



(via @theassassinbaby) pic.twitter.com/6F0PvKqGV7 — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) August 27, 2025

Su primer combate oficial se dio el 30 de abril del 2011, por lo que recientemente cumplió 14 años como profesional, un hecho que lo llena de orgullo gracias a su disciplina en este deporte.

¿Cuántos campeonatos ha logrado Brandon Moreno en la UFC?

Su labor en la UFC ha sido por demás llamativa, pues además de haber obtenido el galardón como “Pelea de la Noche” en cuatro ocasiones, así como la “Actuación de la Noche” en tres ediciones más, Brandon Moreno presume haber obtenido el Campeonato Interino, así como el Campeonato Mundial de Peso Mosca en un par de ocasiones.

🚨 Big one at flyweight, Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira is going down in Las Vegas at UFC 323.



(via @realkevink) pic.twitter.com/DYKabl9qHR — Full Violence ™ (@Full_Violence) August 27, 2025

¿Cuál es el origen de su apodo, “The Assassin Baby”?

La traducción literal de su apodo es “El Bebé Asesino”, por lo que, de acuerdo con información del portal “Experto MMA”, este hace alusión a un joven con un rostro inocente pero que, en momentos extremos, puede llegar a ser letal, una característica que se relaciona directamente con Brandon Moreno.