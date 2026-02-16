América vs Rayadas: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil ofrece uno de los encuentros más esperados del torneo, este domingo 15 de febrero, América Femenil y Monterrey Femenil se enfrentan en un duelo directo por el liderato general, con dos equipos que llegan invictos y atravesando un gran momento futbolístico.

El partido se disputará a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, la expectativa es alta, no solo por la calidad de los planteles, sino por lo que está en juego en la parte alta de la tabla.

Rayadas llega como líder del campeonato con 22 puntos, producto de siete victorias y un empate. El conjunto regiomontano viene de una sólida victoria como visitante y presume una de las ofensivas más productivas del torneo, respaldada por un funcionamiento colectivo consistente.

América, por su parte, se mantiene muy cerca con 20 unidades tras un arranque igualmente sólido. El equipo dirigido por Ángel Villacampa ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa, y llega motivado después de imponerse en el Clásico Joven, resultado que reforzó su confianza de cara a este compromiso clave.

El encuentro también presenta historias individuales que añaden interés al partido, donde Katty Martínez, máxima goleadora histórica de la liga, enfrentará a su antiguo equipo en un contexto especial, mientras que ambas escuadras destacan por su capacidad ofensiva.

Además del liderato, el duelo pone frente a frente a dos proyectos deportivos consolidados que han protagonizado algunas de las series más competitivas en los últimos torneos. El antecedente reciente favorece al América, que logró eliminar a Rayadas en la pasada liguilla, aunque el presente de ambos equipos anticipa un partido intenso, dinámico y atractivo para la afición.

Alineaciones del América vs Rayadas de la Jornada 9 del Clausura 2026

Club América Femenil inicia el encuentro con Itzel Velasco en la portería; una línea defensiva conformada por Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos; mientras que el mediocampo estará integrado por Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio, Angelique Saldívar y Jana Gutiérrez. En el ataque, Scarlett Camberos y Geyse da Silva serán las encargadas de generar peligro al frente.

Por su parte, CF Monterrey Femenil arranca con Paola Manrique bajo los tres palos; en defensa aparecen Daniela Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Daiane Limeira Santos Silva. El mediocampo contará con Diana García y Marcela Restrepo, mientras que el frente ofensivo estará compuesto por Christina Burkenroad, Jermaine Seoposenwe, Lucía García y Alice Soto.

