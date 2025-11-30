¡ÚLTIMA HORA! Balón de Oro sufre grave fractura de peroné

La Selección Española sufre un duro revés de enorme magnitud a solo unas horas de la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro y capitana del equipo, sufrió una fractura en el peroné izquierdo durante un entrenamiento, según confirmó la Federación Española (RFEF).

La atacante de 27 años, ganadora del máximo galardón individual en las últimas tres ediciones, se lesionó tras un mal apoyo. Aunque no se ha informado oficialmente del tiempo de recuperación, fuentes manejan una baja mínima de mes y medio, que podría extenderse varios meses si finalmente requiere intervención quirúrgica.

Aitana podría pasar por cirugía

Este percance impide su participación en el partido decisivo del martes ante Alemania, donde la 'Roja' buscará revalidar el título conquistado en 2024. El conjunto español, actual campeón del mundo, afronta el duelo en el Metropolitano de Madrid tras empatar a cero en la ida disputada en suelo germano.

La ausencia de la jugadora del Barcelona representa un golpe devastador. No solo fue la autora del gol decisivo en la semifinal de la última Eurocopa ante la misma Alemania, sino que es el pilar táctico y creativo del combinado nacional.

Para su club, la noticia también es severa. Bonmatí, clave en tres de las últimas cinco Champions League conquistadas por el Barça, se pierde momentos cruciales con el equipo liderando su grupo en la máxima competición continental. La futbolista regresará a Barcelona para iniciar un proceso de rehabilitación que deja un vacío imposible de calcular en el fútbol español.

