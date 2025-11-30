México es Top3 Mundial en futbol y este listado lo comprueba

El futbol mexicano es uno de los que más tradición tiene a nivel mundial. Los distintos seleccionados nacionales ofrecen historias bastante relevantes y por ello siempre son tomados en cuenta para dar batacazos en los torneos internacionales. En este caso, tras terminarse el Mundial Sub-17, se comprueba que México se encuentra entre lo mejor del mundo en la categoría.

¿México es Top3 en la categoría Sub-17 a nivel Mundial?

El equipo nacional mexicano que participó en el Sub-17 le dio a los aficionados uno de los triunfos más icónicos de los últimos meses, pues eliminó a la Argentina que se trataba en los medios como imparable. Lamentablemente los campeones del torneo los eliminaron con goleada de 0-5. Pero pese a ello, el tricolor sigue siendo Top3 a nivel mundial en esta categoría del futbol varonil.

Con el título de los portugueses, quedó actualizada la tabla de monarca del mundo en el nivel Sub-17, donde México está entre los tres mejores del mundo. He aquí la lista.

Nigeria - 5 títulos.

Brasil - 4 títulos.

México - 2 títulos.

Ghana - 2 títulos.

Alemania, Francia, Portugal, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra - 1 título.

¿Cómo fueron los campeonatos mundiales de México en el Sub-17?

Los recuerdos de ambas selecciones tienen su magia particular, pues la del 2005 incluso fue llamada la camada de los Niños Héroes. Nadie creía que algo así sucedería, pero una generación con nombres como los de Carlos Vela y Giovani Dos Santos le ganó una final a Brasil. Mientras que del lado de los monarcas en 2011, la épica se construyó en casa, con partidos inolvidables que culminaron con la corona tras vencer a Uruguay en el mítico Estadio Azteca.

Con 21 ediciones completadas, compitiendo cada dos años en una copa nueva, el seleccionado mexicano se ha instalado en la conversación de las escuadras que regularmente dan la sorpresa. Ahora, tocará estar pendiente de la nueva generación que buscará el hito de alguna tercera Copa del Mundo Sub-17 en el futuro inmediato.