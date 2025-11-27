ÚLTIMA HORA: El delantero COLOMBIANO que está CERCA de llegar a Pumas para el Clausura 2026

Tras su fracaso de no clasificar a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Pumas de la Universidad ya estarían planeando lo que será la próxima temporada y tendrían en la órbita al delantero colombiano Chicho Arango, quien actualmente milita en el San Jose Earthquakes de la MLS.

De acuerdo a información difundida por el periodista argentino especializado en fichajes, César Luis Merlo, los Pumas mantienen negociaciones muy avanzadas para cerrar el fichaje del delantero colombiano de 30 años de edad que cuenta con una breve experiencia en Europa y que además ya ha militado en la Liga BBVA MX.

Los Pumas actualmente necesitan con urgencia un centro delantero, ya que solo cuentan con Guillermo Martínez y José Juan Macías, quienes están lesionados, incluso, "JJ" se perderá todo el Clausura 2026 debido a la gravedad de su lesión sufrida ante Cruz Azul.

¿En qué equipos ha jugado Chicho Arango, posible refuerzo de Pumas?

El Chicho Arango, nacido en Medellín, Antoquia, Colombia, tiene un valor actual de 7.5 millones de euros de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, lo cual es un costo elevado para el presupuesto de Pumas, sin embargo, el equipo aún dirigido por Efraín Juárez tiene urgencia de conseguir un delantero de categoría.

En su actual equipo, Arango disputó 30 partidos, colaborando con 13 goles y 3 asistencias en la presente campaña de la MLS en donde los Quakes no lograron clasificar a los Playoffs.

Asimismo, Arango milito en clibes como el Envigado, Millonarios, Benfica B, Real Salt Lake City, LAFC, Valencia Mestalla, Desportivo Aves de Portugal y los Tuzos del Pachuca en donde tuvo un paso fugaz dejando una cuota de solo 5 goles.

