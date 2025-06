ÚLTIMA HORA: Dominik Mysterio defenderá su Campeonato Intercontinental vs Octagón Jr. HOY

¡Se está viviendo una verdadera locura en el Worlds Collide entre la WWE y la AAA! Además de las grandes actuaciones que han regalado personajes como Mr. Iguana, Pagano, Dr. Wagner y Psycho Clown, se dio un reto que se convertirá en una lucha de otro nivel más tarde dentro de este mismo día entre Dominik Mysterio y Octagón Jr. por el Campeonato Intercontinental.

Dominik Mysterio vs Octagón Jr., lucha por el Campeonato Internacional, fecha y a qué hora ver en vivo

Este sábado 7 de junio de 2025, en el Intuit Dome de Inglewood, California, Dominik Mysterio defenderá su Campeonato Intercontinental frente a Octagón Jr. en el evento WWE Money in the Bank, tras un explosivo desafío surgido en el evento Worlds Collide.

La rivalidad estalló cuando Octagón Jr., junto a Aerostar y Mr. Iguana, venció al Latino World Order en una lucha de relevos australianos, destacando el estilo acrobático de AAA. Post combate, Dominik, acompañado por Liv Morgan, insultó a Octagón Jr., llamándolo “basura” por admirar a Rey Mysterio, lo que desató una pelea que culminó en el reto titular.

Octagón Jr., heredero de la leyenda del “Amo de los Ocho Ángulos” y conocido por su agilidad y técnica, enfrenta a un Dominik Mysterio que ha consolidado su papel como rudo en WWE, respaldado por The Judgment Day. Esta será la segunda defensa de Dominik en un PLE tras Backlash, y promete ser un choque de estilos: la lucha libre mexicana contra el wrestling estadounidense. La tensión entre ambos, alimentada por las burlas de Dominik hacia el legado de Rey Mysterio, añade un componente personal al encuentro.

La cartelera de Money in the Bank incluye otras luchas destacadas, pero este duelo captura la atención por su carga emocional y la fusión de culturas luchísticas. El evento, transmitido por WWE Network y Peacock, promete una noche inolvidable.

Money in the bank 2025 con Dominik Mysterio vs Octagón Jr. incluido: