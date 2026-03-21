ÚLTIMA HORA: El entrenador que acompañará a Rafael Márquez en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030

Rafael Márquez será el entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la justa veraniega de 2030, por lo que de momento se prepara como auxiliar técnico de Javier Aguirre, quien convocó a 26 futbolistas para encarar a Portugal y Bélgica previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, el exjugador ya conforma su cuerpo técnico e integrará a quien fue durante muchos años a un viejo guardián del arco tricolor.

Alfredo Talavera será el próximo entrenador de porteros para el proceso mundialista de 2030, pues así lo hizo saber el exportero en el podcast Contra Click, donde también compartió un poco acerca de su carrera y cómo es su vida después de retirarse de las canchas en 2024 tras 23 años de trayectoria en el futbol.

Alfredo Talavera será el entrenador de porteros de México para el siguiente proceso mundialista.|Alfredo Talavera Díaz

“Me ofrecieron en la selección como entrenador de porteros después de este mundial y obviamente les dije que sí, [por lo que ahora] estamos esperando ese proceso, pero ahorita solo en selección sí me gustaría [ser entrenador]”, declaró el exportero de los Diablos Rojos del Toluca.

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¿Qué es de Alfredo Talavera después de retirarse del futbol?

Talavera cumplirá 2 años fuera de las canchas en octubre de este 2026 y durante un año se mantuvo fuera del ojo público. No fue hasta finales de 2025 que reapareció en un podcast donde compartió cómo era su vida fuera del futbol y su incursión como empresario.+

El próximo entrenador de porteros de la Selección Mexicana es dueño de 2 restaurantes de comida texana en Querétaro. Además, tiene su marca de guantes de portero llamada Ala, la cual utilizó durante los últimos años de su carrera.

El nacido en Jalisco también cuenta con una fundación, que tiene como objetivo apoyar a los niños de La Barca, lugar donde nació y creció Alfredo Talavera, quien tiene el título de entrenador, pero de momento regresará al futbol para guiar a los guardametas del combinado azteca.