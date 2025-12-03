Chivas le quitaría un refuerzo al América de última hora

Pese a que el Apertura 2025 aún está en juego, el mercado rumbo al Clausura 2026 comenzó a moverse con fuerza y uno de los nombres que más expectativas genera es el de Brian Gutiérrez, mediocampista del Chicago Fire. Si bien fue fuertemente vinculado al América, Chivas tomó la delantera en la puja y ya habría lanzado una oferta concreta .

A sus 22 años, Gutiérrez viene de firmar su mejor temporada en la MLS con 10 goles, cuatro asistencias y más de 2,000 minutos disputados, consolidándose como uno de los volantes más destacados. Además, ya cuenta con su pasaporte mexicano , un detalle clave a la hora de hablar de su posible arribo al Rebaño Sagrado.

Chivas toma ventaja sobre América por un motivo clave

De acuerdo con distintos reportes, la directiva de Guadalajara avanzó de manera significativa en las negociaciones. El club ya tuvo un acercamiento directo con el jugador y le presentó una propuesta por cuatro años, con opción a un quinto.

A su vez, trabaja para llegar cuanto antes a un acuerdo económico con el Chicago Fire, club dueño de su pase, que lo valúa en aproximadamente cuatro millones de dólares. Teniendo en cuenta su edad y rendimiento reciente, podría ser una gran operación para Chivas pensando a futuro.

Aunque América también mostró interés formal e incluso evaluó al mediocampista como una opción de peso, los rojiblancos cuentan con un factor que inclinó la balanza: la familia de Gutiérrez es originaria de Jalisco y, según fuentes cercanas, seguidores del Rebaño Sagrado.

Rayados de Monterrey es otro de los equipos interesados en contar con los servicios del joven mediocampista, aunque el foco del equipo y la afición están puestos en las semifinales del Apertura 2025.