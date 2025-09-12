¡ÚLTIMA HORA! Figura del Real Madrid se perderá el resto del 2025

El Real Madrid ha recibido malas noticias ya que enfrenta una baja significativa en su línea defensiva, se trata de Antonio Rudiger, quien sufrió una rotura en el recto anterior de la pierna izquierda que lo mantendría alejado de las canchas de juego ente 10 a 12 semanas, de acuerdo con la evolución según confirmaron los servicios médicos del club.

Esta lesión, que podría marginar al defensa alemán hasta inicios del 2026 en el peor de los escenarios, representaría un duro golpe para el técnico Xabi Alonso, quien perdería así a una pieza clave para las rotaciones en la zaga central. Rudiger, aunque en las últimas semanas había perdido su condición de titular indiscutible tras la llegada de Dean Huijsen, seguía siendo un elemento vital gracias a su experiencia y liderazgo.

Dolores de cabeza para Xabi Alonso

El panorama se complica para el conjunto merengue, ya que ahora dependerá de Eder Militao y Huijsen como dupla central titular, mientras que David Alaba y Raúl Asensio serían las alternativas naturales. La situación es especialmente delicada considerando que el alemán ya tiene tiempo arrastrando problemas físicos desde el final de la temporada pasada.

Paralelamente, está ausencia podría marcar un punto de inflexión en la etapa de Rudiger en el Bernabéu. El contrato que tiene vigencia hasta junio del 2026 y sin opciones de renovar su vínculo sobre la mesa, rumores apuntan a que el defensa podría estar por jugar sus últimos partidos vistiendo la camiseta blanca.

Un giro dramático para un jugador que llegó a convertirse en un referente defensivo del equipo español en la Champions League 2024 y que ahora ve cómo su futuro comienza a llenarse de dudas tanto por lo físico como por lo contractual. Alonso tendrá que buscar soluciones creativas para mantener la solidez en la aprte baja en una etapa inicial de la campaña.

