ÚLTIMA HORA: Gignac llega a Sudamérica y es visto con playera de gigante argentino

El delantero francés André-Pierre Gignac fue captado este 2 de octubre en uno de los palcos del estadio La Bombonera, en Argentina. El exjugador felino asistió al recinto portando la camiseta de Boca Juniors para presenciar el compromiso contra Unión de Santa Fe en la Jornada 11 del futbol argentino.

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La situación actual de André-Pierre Gignac

El vínculo laboral entre Gignac y los Tigres de la UANL concluyó el 30 de junio de 2026, fecha en la que expiró su contrato sin que se llegara a una renovación. Con esta decisión, terminó una etapa de 11 años en la que el francés disputó 431 encuentros oficiales y superó los 200 goles, estableciéndose como el máximo anotador del equipo.

A la fecha, el atacante no ha comunicado de manera oficial su retiro del balompié profesional y permanece como agente libre, durante los últimos meses, se mantuvo en actividad participando en la Liga de Medicina, un torneo de categoría amateur en la ciudad de Monterrey. Asimismo, la información más reciente señala que optó por no aceptar un cargo directivo ofrecido por la institución universitaria. Su visita de este viernes a la cancha de Boca Juniors se dio en calidad de espectador.

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Las ofertas de Boca Juniors

El acercamiento entre el equipo Xeneize y el jugador europeo tiene antecedentes. La propuesta más seria se concretó en 2019, periodo en el que Nicolás Burdisso se desempeñaba como director deportivo de la escuadra argentina.

En su momento, Gignac confirmó haber recibido el documento con la oferta, la cual rechazó para mantener su permanencia con Tigres. El futbolista argumentó que aceptar un traspaso a otro club del mismo continente representaba una falta de lealtad hacia los seguidores de Monterrey.

Pese a no concretarse el fichaje, el francés conservó una buena relación con el entorno de Boca Juniors, documentándose intercambios de cortesía, como las camisetas que le ha enviado el directivo Juan Román Riquelme.

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