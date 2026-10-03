Rafael Márquez sobre si integrará a un finalista con Pumas a su cuerpo técnico con México: “Ya estoy trabajando con él”

Previo al partido amistoso frente a Estados Unidos desde Arizona, en conferencia de prensa, el nuevo DT de México, Rafael Márquez, respondió sobre si Andrés Lillini formaría parte del cuerpo técnico en esta nueva etapa.

El legendario exjugador aclaró que su relación laboral con el exestratega de los Pumas de la UNAM no es reciente, sino que llevan tiempo colaborando para impulsar a las promesas del futbol mexicano.

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"Andrés yo creo que ya viene trabajando conmigo desde hace dos años, ya hemos hablado mucho un poco del proyecto... hemos trabajado un poco de la mano para seguirle los pasos a los chicos que creo que tienen un poco más de proyección", confesó el estratega nacional.

Márquez detalló que el objetivo actual es consolidar un grupo de jóvenes con futuro para "irlos viendo, cuidando y trabajando". Además, hizo un fuerte énfasis en que el actual Director de Selecciones Menores es una pieza fundamental en su visión integral: "No es que esté aparte. Yo creo que dentro del proyecto que yo quiero es que Andrés obviamente esté involucrado porque es parte importante. No nada más quiero estar pendiente de lo que sucede, que es lo más importante obviamente Selección Mayor, pero sí tratar de poder ayudar a la gente de abajo".



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Para lograr esta conexión entre el primer equipo y las juveniles, Rafa destacó que ha sumado a su equipo a especialistas de élite. "He traído a gente con muchas capacidades que han estado en el top mundial y también tienen la disposición y disponibilidad de poder ayudar a la gente de abajo. Entonces, con Andrés ya es parte del grupo de trabajo", afirmó.

Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre si Andrés Lillini dejará su puesto directivo para integrarse de manera oficial como miembro de su cuerpo técnico, Márquez dejó en claro que es un tema netamente administrativo: "Eso ya no está en mis manos. Eso ya es algo que pertenece ya a Federación y es algo que yo no puedo meter la mano ahí", sentenció el técnico de la Selección Mexicana.

Doble finalista con Pumas y un formador nato

El estratega argentino Andrés Lillini saltó a la fama en la Primera División de México por su destacado paso por los Pumas de la UNAM. Tras asumir el cargo de forma interina a mediados de 2020, sorprendió al llevar a los felinos a dos finales importantes. la de la Liga MX en el torneo Guard1anes 2020 y la de la Concachampions en la edición de 2022.

Aunque no logró levantar el título en ninguna de esas instancias, su ciclo fue sumamente valorado por devolverle el protagonismo al equipo y, sobre todo, por su gran perfil de formador al debutar a 15 jugadores de la cantera. Tras cinco torneos en el banquillo auriazul, concluyó su etapa en octubre de 2022 para dar el salto a un puesto directivo fundamental.

Desde mayo de 2023, Lillini es el Director de Selecciones Menores en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En este cargo ya no dirige en la cancha, sino que encabeza la planeación, el desarrollo y las visorías de todas las categorías juveniles de México, abarcando desde la Sub-15 hasta la Sub-23, respaldado por su enorme prestigio internacional como descubridor de talentos en clubes como Boca Juniors y el CSKA Moscú.

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