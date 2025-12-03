¡CONFIRMADO! Uno de los jugadores más caros de Puebla se despidió y llegaría a Chivas

Ya adentrados en diciembre, los equipos de la Liga BBVA MX comenzaron la planificación de cara al Clausura 2026 con altas y bajas de peso, tal y como ocurrió recientemente en Puebla. Ricardo Marín, uno de los jugadores más cotizados del club, se despidió de los aficionados en sus redes sociales y todo apunta a que será el primer refuerzo de Chivas .

"Puebla, gracias por abrazarme como uno de los suyos", expresó sentidamente Marín en Instagram junto a un video que resume su paso por la institución. "Este año me transformó, me hizo más fuerte y me regaló momentos que voy a llevar conmigo toda la vida", añadió el delantero de 27 años.

Instagram @ricardomarin11

Si bien todavía no hay una confirmación oficial sobre su regreso a Chivas, el club estaría muy emocionado por contar con él de nueva cuenta como una alternativa más que interesante para Armando González. El pase del jugador pertenece al Rebaño Sagrado, por lo que se espera se reincorpore en enero (cuando finaliza su cesión).

"A la afición, al club y a mis compañeros: gracias por hacerme sentir en casa", escribió Marín en su despedida de La Franja y concluyó: "Siempre serán parte de mi historia". En su paso por Puebla, el delantero disputó 32 encuentros en los que convirtió nueve goles y dio tres asistencias.

TE PUEDE INTERESAR:



Así le fue a Marín en Chivas

Antes de llegar a Puebla y convertirse en uno de los jugadores más cotizados del equipo con un valor de 1,5 millones de euros, según Transfermarkt, Marín tuvo un paso discreto por Chivas: disputó 59 partidos, logró marcar 11 goles y repartió tres asistencias entre todas las competiciones.

Luego de registrar estos números, fue cedido a Puebla hasta fines de este año. Ahora, sería recibido de nueva cuenta en el Rebaño y habría obtenido el visto bueno de Gabriel Milito de cara al Clausura 2026.