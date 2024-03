ÚLTIMA HORA: el mexicano Brandon Moreno se retira de manera inesperada de la UFC

Tras un mes de que el peleador mexicano Brandon Moreno tuviera un combate en la CDMX, el cual lo perdió ante el estadounidense Brandon Royval en la UFC Fight Night Ciudad de México sorprendió a todo el mundo al anunciar tu retiro de manera temporal del octágono.

El nacido en Tijuana Baja California dio la noticia a través de un video que fue posteado en su cuenta personal de Instagram, en dicha publicación el azteca de 30 años de edad informó a todos sus fans y al mundo de la UFC que pondrá una pausa en su carrera, esto tras ligar dos derrotas importantes en su historial; la primera fue en contra del brasileño Alexandre Pantoja, por su parte la segundo contra su “tocayo” de los Estados Unidos Brandon Royval.

El mexicano Brandon Moreno aclara si volverá a los octágonos o no

“Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años tiene mi mente cansada y necesito descansar un poquito. No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar, para estar con mi familia, vivir como alguien normal y hacer cosas nuevas, diferentes”, comentó Brandon Moreno en su video publicado en su cuenta personal de Instagram.

Brandon Moreno le da importancia a la salud mental

The Assassin Baby quiso recalcar que en estos momentos se encuentra cansado, aunado a que tocó el tema de la salud mental, lo cual ha tomado una mayor relevancia en los últimos años entre los deportistas profesionales.

“No es un adiós, les digo: ‘Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien’. La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado”, añadió el peleador mexicano de MMA Brandon Moreno.

