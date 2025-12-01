ÚLTIMA HORA: Pumas inicia limpia y anuncia dos BAJAS para el Clausura 2026

Limpia en el Club Universidad Nacional tras no conseguir un boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2025. Los Pumas le dicen adiós al Doctor Miguel Mejía Barón y a Eduardo Saracho en plena liguilla y con ello, se avencinan cambios importantes en lo más alto de la estructura auriazul.

A través de un boletín informativo compartido por el club del Pedregal, se informó sobre las dos bajas y en ambos casos reiteraron su agradecimiento por lo hecho durante sus respectivas instancias: ''Mejía Barón presentó, ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución.'', menciona parte del escrito sobre la renuncia de Mejía Barón.

Cabe destacar que, solo en el comunicado del Doctor menciona que en próximos días se informará sobre quién asumirá la Vicepresidencia Deportiva de los Pumas, mientras que, en el caso de Saracho (Director de Estrategia Deportiva) no es el caso, por lo que podría cambiar esta área o tomar otro nombre.

Pumas; casi 15 años sin un título

El 2026 será el año en el que Universidad Nacional cumpla tres lustros sin conseguir un trofeo (en el Clausura 2026) ya que su última estrella fue justamente en el Clausura 2011 de la mano de Guillermo Vásquez. Por otro lado, se espera que con la llegada de los nuevos personajes en el sector directivo, también empiecen a sonar nombres de posibles altas y bajas para el próximo semestre.