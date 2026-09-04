ÚLTIMA HORA: Pumas sufre BAJA importante en pleno Apertura 2026

Tras la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, se confirmó de manera oficial la sanción para el lateral derecho de Pumas, Pablo Bennevendo, luego de haber sido expulsado durante el partido de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026, donde el conjunto universitario cayó 2-0 frente a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

La acción ocurrió al minuto 60 del encuentro en la frontera. Bennevendo vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro central César Arturo Ramos, luego de conectar una dura plancha con los tachones directo al muslo derecho del delantero Mourad El Ghezouani.

La decisión arbitral dejó a los dirigidos del Pedregal con diez hombres sobre el terreno de juego y condicionó la recta final del cotejo, facilitando el triunfo de Tijuana por 2-0 con un doblete de Gilberto Mora.

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¿Cuál es la sanción de la Comisión Disciplinaria?

De acuerdo con el reporte oficial del portal de la Comisión Disciplinaria, el futbolista universitario causará baja por un partido de suspensión al ser catalogada la infracción como juego brusco grave.

Con este dictamen, Pablo Bennevendo no podrá tener actividad en la Jornada 7 del Apertura 2026, compromiso en el que Pumas recibirá al Club León.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el Pumas vs León?

El choque entre universitarios y esmeraldas correspondiente a la séptima fecha sufrió una modificación en el calendario original de la Liga MX. Debido a la participación de La Fiera en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, el encuentro tuvo que ser reprogramado.

La nueva fecha y horario para el duelo en la capital del país quedó establecida de la siguiente manera:



Partido: Pumas vs Club León

Pumas vs Club León Jornada: 7 del Apertura 2026

7 del Apertura 2026 Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Jueves 10 de septiembre de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

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