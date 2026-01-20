ÚLTIMA HORA: Toluca ficha a ESTRELLA del West Ham United

El Deportivo Toluca ha invertido y con seriedad en sus equipos, en el cuadro varonil ya dieron resultados bajo el esquema de Antonio Mohamed y el trabajo les sonrío con un bicampeonato de la Liga MX. Por su parte, el club femenil cada vez es más fuerte y los refuerzos de renombre no paran de llegar. Ahora fue el turno de Manuela Pavi, delantera colombiana que llega procedente del futbol inglés, específicamente del West Ham United.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana sufre BAJA para los juegos vs Panamá y Bolivia

A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos dieron a conocer la incorporación de la sudamericana a sus filas y rápidamente el movimiento se hizo viral. Pavi llega con un buen cartel tras su paso en el balompié británico con los Hammers, además de su desempeño en el Atletico Mineiro en Brasil tras dejar su Deportivo Cali en su natal Colombia.

Un Toluca plagado de estrellas

Las francesas Eugenie Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert son de las caras más destacadas en las filas del club mexiquense, equipo que poco a poco le hace frente a las potencias de la Liga BBVA MX Femenil como las Amazonas de Tigres, Rayadas de Monterrey, las Chivas del Guadalajara o el Club América.

Ahora, con Manuela Pavi en la ofensiva buscarán su primer titulo desde que se creó el certamen y codearse con la elite del futbol mexicano femenil. De momento, Toluca va perfecto en este inicio de Torneo Clausura 2026 tras tres triunfos en el mismo número de partidos disputados.