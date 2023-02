La última vez que Pumas venció a Tigres en el Volcán

De la mano de Diego Cocca, el cuadro de Monterrey ya ha trepado a los puestos de privilegio de la tabla general de posiciones. El equipo felino acumula 11 encuentros sin conocer la derrota ante el cuadro de los Pumas , y para encontrar la última caída hay que remontarse a la jornada 4 del Clausura 2014 (hace ocho años), cuando los visitantes se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Martín Bravo.

Gracias al amistoso que se disputó este martes en las instalaciones de la Cantera, Pumas tuvo una buena prueba para que los elementos que aún no tienen muchos minutos en la Liga BBVA MX se muestren. Sin embargo, los titulares no participaron. El resultado no fue llamativo, ya que empataron sin goles, pero el cuerpo técnico pudo sacar sus conclusiones al respecto.

Sin embargo, hay jugadores que no participaron en este cotejo amistoso para cuidarlos de una posible lesión o carga muscular. Todos los titulares del encuentro ante el Atlas tuvieron su entrenamiento normal en la Cantera. Hablamos de Juan Dinenno, Gustavo Del Prete, Diogo de Oliveira, Alek Álvarez, Higor Meritao, Jesús Molina, Adrián Aldrete, Jonathan Sánchez, Ricardo Galindo, Nicolás Freire y Sebastián Sosa.

A André-Pierre Gignac le sienta de gran manera enfrentar a los de la UNAM, a quienes les ha marcado un total de 15 anotaciones desde su llegada en 2015, año en el que ya comenzó a provocarles sufrimiento: pues en el Apertura les señaló goles en las dos finales, arrebatándoles el campeonato. En el Apertura 2016 llegó el primer triplete del jugador francés y también ocurrió frente a los Pumas, en los cuartos de final de la Liguilla, día en que Tigres goleó por 5 a 0. El Apertura 2019 marcó otro día histórico, cuando ante el mismo rival alcanzó los 105 tantos personales y superó a Tomas Boy.