¿Cuándo fue la última vez que Tigres jugó semifinales?

Tigres buscará su pase a las semifinales este domingo cuando reciba a Necaxa en el Volcán.

El conjunto felino tiene dos torneos que no logra pasar de la fase de cuartos de final. Además, el equipo regio no ha podido ganar un juego en Liguilla desde el torneo Apertura 2023.

“Es raro el rol de jugador-entrenador, pero es muy bonito por lo que representa Guido acá en Tigres. El liderazgo que tenía como jugador, ahora lo transmite como entrenador. Siempre fue un referente para nosotros, y sigue siendo muy importante en el equipo. Ahora, como DT, da ese giro diario. Buscamos hacer las cosas bien, pero él le da ese plus: hacemos las cosas por nosotros y por él”, dijo Juan Pablo Vigón en entrevista exclusiva para azteca deportes previo al duelo ante Necaxa.

Guido Pizarro vuelve al banquillo felino, el DT argentino quiere demostrar que es el DT invocado para el conjunto felino.

“Más allá de lo personal, la línea de la institución es inspirar más allá de los resultados. Me conocen, me interesan las formas, lo traduzco a de qué manera queremos que nos recuerden, transitar el tiempo acá. Todos somos humanos y nos equivocamos, tenemos que inspirar a más gente a que quieran ser como Nahuel, Guido, Gignac, la línea que manejo internamente y quiero seguir. Lo que pasó, ojalá que no pueda faltar más en el campo para ayudar desde ahí”, dijo Guido previo al duelo de vuelta por los cuartos de final.

Tigres se hace fuerte en el Volcán

Tigres sabe hacerse fuerte en casa y aprovechará el apoyo de su afición para acceder a la siguiente fase de la Liguilla.

“El funcionamiento. Cuando funcionamos mejor, tuvimos más chances de ganar, de hacer gol. Y el otro día fue una prueba, cuando el equipo no funciona bien, le damos más chances al rival. Es un conjunto. Me genera darle más herramientas, variantes, para que puedan encontrar los caminos y la determinación para tirar a seguir haciendo historia, que es la que estamos construyendo”, expresó el estratega argentino.

Los felinos quieren dar un golpe sobre la mesa y dejar claro que son contendientes al título del torneo Clausura 2025.

“El planteamiento del rival marcará los caminos también, me ocupa que funcionemos mejor y que vayamos interpretando lo que demanda. El rival vendrá a presionar, trataremos de buscar los espacios para ser ofensivos. Tenemos que cambiar la imagen desde el primer minuto e ir en búsqueda. Nos ocupan las formas y que funcionemos mejor como equipo”, sentenció el director técnico felino.