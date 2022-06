Los favoritos y lo que tienes que saber del Grupo D de Qatar 2022

México. Las selecciones de Francia, Dinamarca, Túnez y Australia conforman el Grupo D de la Copa del Mundo Qatar 2022 que entrará en acción el 22 de noviembre.

Enfrentamientos y días de los encuentros del Grupo D

Dinamarca y Túnez debutarán el 22 de noviembre a las 7:00 AM (Tiempo del centro de México) en el Estadio Qatar Foundation. Poco después a las 10 de mañana los actuales campeones Francia jugarán en la cancha del Estadio Al Wakrah ante la selección de Australia.

La segunda jornada se realizará el sábado 26 de noviembre, comenzando con el duelo entre Túnez vs Australia en el estadio Al Wakrah a partir de la 4:00 AM. En el Estadio 974, las selecciones de Francia y Dinamarca se enfrentarán a partir de las 10 de la mañana.

La tercera y última ronda se jugará el miércoles 30 de noviembre con los encuentros entre Túnez vs Francia (Estadio Qatar Foundation) y Australia vs Dinamarca (Estadio Al Wakrah). Los dos partidos se jugarán a las 9:00 AM.

Los favoritos del Grupo D

La selección Francia es indiscutiblemente la gran favorita para llevarse el grupo. Aunque en el ranking de la FIFA ha descendido al cuarto puesto y actualmente se encuentra en el último lugar en la Liga de Naciones de la UEFA, la clase de sus jugadores seguramente los llevará muy lejos en la Copa del Mundo.

La gran figura de los franceses es Kylian Mbappé, ya considerados por muchos como el mejor jugador del mundo, pero además cuentan con Karim Benzema, Antoine Griezmann, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, entre muchos más.

Dinamarca, la décima selección del ranking, debe de conseguir el segundo boleto en el grupo contando entre sus figuras al arquero del Leicester City Kasper Schmeichel, considerado entre los mejores porteros de Europa, y Christian Eriksen, que se ha convertido en el símbolo de los daneses después de superar su problema cardiaco y que ya ha sido convocado nuevamente por el técnico Kasper Hjulmand.

Las selecciones de Túnez y Australia buscarán dar la sorpresa y colarse a la siguiente ronda. Por la selección africana (30 del mundo) destaca Wahbi Khazri, que juega en el equipo francés Saint-Étienne, y es el segundo mejor goleador histórico de los tunecinos con 24 goles.

Por su parte, Australia (39 del ranking mundial), que se clasificó por la vía del repechaje eliminando a Perú en serie de penaltis, tiene como su máxima figura a Ajdin Hrustic, volante de 25 años que fue campeón de la Europa League con Eintracht Frankfurt.