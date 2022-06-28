Selección Mexicana confirma 3 partidos más rumbo a Qatar 2022

Ya es oficial: La Selección Mexicana dio a conocer que tendrá tres partidos más de carácter amistoso y que le servirán como preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, tal como fue la última Fecha FIFA que disputaron en junio.

En esa lapso, además de los juegos de la CONCACAF Nations League, el equipo de Gerardo Martino enfrentó a Nigeria, Uruguay y Ecuador en Estados Unidos, con saldo de una victoria, un empate y una derrota, que fue contra los charrúas.

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Los partidos de la Selección Mexicana

Mediante sus redes sociales, la Selección Mexicana anunció que enfrentará a Perú, Colombia y Suecia como preparación para Qatar 2022. Cabe destacar que ninguna de las tres Selecciones están clasificadas a la Copa del Mundo.

El duelo ante Perú será el 24 de septiembre en el Rose Bowl de California, mientras que el México vs Colombia también será en esa Fecha FIFA pero el 27 de septiembre en el Levi's Stadium.

📄 | NOTA



¡Sí! 😃

Tendremos tres partidos más de preparación previo a la 🏆 del Mundo de 🇶🇦. ⚽️



¡Visitaremos Pasadena, Santa Clara 🇺🇸 y Girona 🇪🇸!

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El último partido de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022

Podríamos decir que la despedida de la Selección Mexicana, antes de hacer su debut en la Copa del Mundo del 2022, será ante Suecia. En el mismo calendario se dio a conocer que se medirán a los europeos el 16 de noviembre en España.

Cabe recordar que la presentación de la Selección Azteca en el Mundial será el 22 de noviembre enfrentando a Polonia. Posteriormente se medirán a Argentina y cerrarán la fase de grupos chocando con Arabia Saudita.

|MEXSPORT

Hace algunas semanas, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer que sería complicado tener un partido de despedida en el Estadio Azteca por los tiempos de viaje. Es así como podríamos decir que el último juego de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022, será ante Suecia.

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