Así fue el último triunfo de Pumas en la cancha del Atlas

Pumas visitará al Atlas en la Jornada 12 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX. Los universitarios saben que visitar el Estadio Jalisco no es sencillo, por el historial que tienen ahí.

La última victoria de los universitarios ahí, fue en el Guardianes 2020, cuando los del Pedregal consiguieron imponerse 2-1 gracias a un doblete de Juan Dinenno, que tiene un buen registro goleador ante los Zorros.

Estadísticas entre Atlas y Pumas

Los aficionados universitarios y rojinegros volverán a verse las caras luego de los reñidos duelos de los últimos meses. Con varios empates en ceros y una victoria en la semifinal del Apertura 2021 que terminó con polémica por la fractura de tabique de Juan Dinenno y una expulsión de la que todavía se habla.

El cierre de la fase regular del Apertura 2022 está cada vez más cerca. los resultados obtenidos hasta el momento no alcanzan para conseguir la clasificación a liguilla. Esto ha hecho que la paciencia de la afición se agote y el nerviosismo se convierta en la emoción que domina el ambiente.

Así está el historial entre Atlas y Pumas

De los 48 partidos que han jugado por la Liga BBVA MX, los felinos se han impuesto en 19 ocasiones, mientras que los Zorros han ganado 11 veces. Pese a que la historia marca que los del Pedregal han sabido imponerse más ante los Rojinegros, cuando Pumas tiene que jugar en condición de visitante les cuesta más. De las 11 victorias que tiene Atlas, siete son en condición de local.

Los Pumas planean algunas modificaciones en el once titular. Además de que, si no sucede nada raro, contarán con Eduardo Salvio y Arturo Ortiz, quienes vuelven de lesiones, puede haber otros movimientos en la zona baja, donde no terminan de tener regularidad y ya permitieron demasiados goles en las últimas fechas.

