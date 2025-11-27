Estos son los últimos Dt’s campeones de la Liga BBVA MX; ¿quién fue el último mexicano en alzar el título?

En estos momentos se está jugando la liguilla del futbol nacional y uno de los temas que se platicó en días recientes fue que ninguno de los clubes que accedieron a los cuartos de final tiene técnico mexicano. En ese sentido, vale la pena recordar quiénes fueron los estrategas que se coronaron en la Liga BBVA MX en los últimos torneos. Aquí sabrás si hay mexicanos en el listado del último lustro.

¿Quiénes son los estrategas que se coronaron en los últimos torneos de Liga BBVA MX?

En el pasado reciente se vivió la historia del tricampeonato del América, el cual fue interrumpido por el Toluca de Antonio Mohamed y compañía. Por ello, los nombres de estrategas campeones no tienen tantas variantes en los últimos cinco años. Pero si se toman en cuenta, al menos los últimos 11 años (tomando este 2025 como terminado), hay sobre todo, estrategas sudamericanos.

En ese sentido, el listado acumula tres técnicos argentinos, tres uruguayos, dos brasileños, dos mexicanos, un peruano y un portugués. Los argentinos se repartieron cinco trofeos, los brasileños consiguieron siete campeonatos, los uruguayos cuatro títulos, los mexicanos un par y el peruano y portugués… una corona cada quien.

Y sin más, este es el rostro completo de los últimos 10-11 años de la Liga BBVA MX, vista desde los nombres de sus mejores técnicos.

Clausura 2015 - Caixinha - Santos Laguna

Apertura 2015 - Ricardo Ferretti - Tigres

Clausura 2016 - Diego Alonso - Pachuca

Apertura 2016 - Ricardo Ferretti - Tigres

Clausura 2017 - Matías Almeyda - Chivas

Apertura 2017 - Ricardo Ferretti - Tigres

Clausura 2018 - Robert Dante Siboldi - Santos

Apertura 2018 - Miguel Herrera - América

Clausura 2019 - Ricardo Ferretti - Tigres

Apertura 2019 - Antonio Mohamed - Monterrey

Clausura 2020 - Se canceló por COVID-19

Apertura 2020 - Ignacio Ambriz - León

Clausura 2021 - Juan Reynoso - Cruz Azul

Apertura 2021 - Diego Cocca - Atlas

Clausura 2022 - Diego Cocca - Atlas

Apertura 2022 - Guillermo Almada - Pachuca

Clausura 2023 - Robert Dante Siboldi - Tigres

Apertura 2023 - André Jardine - América

Clausura 2024 - André Jardine - América

Apertura 2024 - André Jardine - América

Clausura 2025 - Antonio Mohamed - Toluca

¿Cuántos técnicos mexicanos han sido campeones en la última década de Liga BBVA MX?

Tomando a Ricardo Ferretti como brasileño, solamente dos estrategas mexicanos fueron monarcas de la Liga BBVA MX en la última década del balompié nacional. En ese sentido, se sigue poniendo el dedo en el renglón, pues se habla de falta de oportunidades, otros sectores comentan falta de preparación de los connacionales y por una u otra… siguen sin existir técnicos que alcen la mano o les va como a Jaime Lozano. Y es que fue en el Apertura 2020, hace exactamente 5 años, que Ignacio Ambriz se convirtió en el último estratega mexicano monarca en su propio país.