¡UNA BELLEZA! Este es el precio del nuevo uniforme conmemorativo que México estrenó ante Panamá

La Selección Nacional derrotó 1-0 a Panamá en el primer partido amistoso que disputará en enero , pero lo que realmente llamó la atención de todos los aficionados que se dieron cita en Centroamérica y los televidentes fue el nuevo uniforme que utilizó conmemorativo del Mundial de México 86 y cuyo precio puede ser tema de conversación.

La marca que patrocina al combinado azteca lanzó a la venta un uniforme de concentración retro, con el logo que utilizó el equipo que representó al país en el Mundial de hace 40 años y que logró lo que ahora ninguna generación ha conseguido : el quinto partido. El outfit consiste de una playera tipo polo, una chamarra y un pants.

El uniforme es conmemorativo al que usaron en el Mundial México 86; el precio va desde los 1,999 hasta los 3,999 pesos.|Selección Nacional de México

El precio de este nuevo uniforme va desde los 1,999 hasta los 3,999 pesos, más costos que el jersey que sacó para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que la más cara es la de local con manga larga en la versión de jugador, con un valor en el mercado de 3,199 pesos.



Pants – 1,999 pesos

– 1,999 pesos Camiseta de local – 2,499 pesos

– 2,499 pesos Chamarra deportiva – 3,999 pesos.

TE PUEDE INTERESAR:



El uniforme de la Selección Mexicana ya se encuentra disponible en la página web que la viste tanto para hombres como mujeres. En existencia hay tallas desde extra chica hasta 3XL y cuenta con envío gratis a partir de los 1,299 pesos.

https://x.com/miseleccionmx/status/2014492040344510727?s=20

La opinión de la afición al nuevo uniforme de la Selección Mexicana

Los convocados arribaron al Estadio Rommel Hernández con el uniforme de concentración conmemorativo al de México 86, lo que generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, pues mientras unos consideran que es una joya, a otros no les gustó el modelo, debido a los múltiples logos de los patrocinadores.

“Les faltaron sponsors”, “Que manera de arruinar una joya” y “Toda la publicidad se ve horrible en la playera y sudadera”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados mexicanos al nuevo uniforme del combinado azteca.