México vs Panamá: Ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, HOY jueves 22 de enero 2026; marcador online minuto a minuto

La Selección Mexicana encara su primer partido del 2026. Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, el equipo dirigido por Javier Aguirre visita la Ciudad de Panamá para enfrentar a los Canaleros en la cancha del Estadio Rommel Fernández.

Al no ser Fecha FIFA, el cuadro nacional se conforma por una convocatoria en la que el 'Vasco' solo pudo llamar a jugadores que militan en la Liga BBVA MX, siendo Chivas la base actual del combinado azteca. Para los juegos de este mes de enero, la Selección Mexicana tuvo la baja de Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana que tuvo que abandonar la concentración del equipo debido a molestias musculares. Por el tricolor, sorprenden en la convocatoria Berterame y Gutiérrez al ataque.

El partido de Panamá vs México lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX. Aquí podrás encontrar el minuto a minuto y la cobertura completa de todo lo que pasa en el encuentro amistoso de hoy jueves 22 de enero 2026.

