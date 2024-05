La buena noticia que recibió Pumas tras la eliminación

Pumas vivió otro torneo agridulce que terminó en una pronta eliminación. El equipo de Gustavo Lema fue al estadio de la máquina y sacó un empate 2-2, pero poco le pudo servir tras la mala actuación en el duelo de ida y terminó por quedar eliminado del Clausura 2024.

Te puede interesar: Cruz Azul tendría un nuevo himno para la Liguilla del Clausura 2024

Pumas jugará la Concachampions 2025

Tras quedar fuera del torneo, el cuadro felino recibió un premio de consolación: Clasificar a la edición de la Concachampions en 2025. Los universitarios ganaron su boleto al torneo internacional gracias a los 55 puntos obtenidos durante la temporada 2023-2024, que los coloraron en el quinto lugar general.

“Me siento representado por este grupo de jugadores, vinieron con un equipo difícil, que aprovechó lo deportivo y en cancha nuestra. Me quedé dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro en el primero a Memo, en el segundo tiempo también. Estamos arriba de todas las estadísticas. El mal sabor de no avanzar, me quedó. No me queda más que felicitar al rival, que los mismos penales que nos marcan, que sea a favor”, fueron las palabras del DT argentino tras quedar fuera del Clausura 2024.

Lo que se le viene a Pumas

Se avecina un verano de movimientos en Pumas, con la posible salida de Gustavo Lema y posibles jugadores que podrían sumarse al club universitario de cara al torneo Apertura 2024.

“Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol, no soy el único que ve eso, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, comentó Lema luego de caer ante la máquina de Martín Anselmi.

Te puede interesar: ¡No lo vas a creer! Canales está cerca de empatar a Funes Mori