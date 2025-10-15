¡UNA MILLONADA! El sueldo que tendría Paunovic si llegara a Pumas

Club Universidad Nacional atraviesa por una mala racha en el Torneo Apertura 2025 y eso ha puesto en la cuerda floja la gestión de Efraín Juárez. El estratega mexicano inició este certamen con buenas sensaciones pero poco a poco los resultados no han sido los esperados y sumado a sus polémicas conferencias de prensa, más el acumulado de tarjetas que tiene el equipo podrían ponerle fin a su etapa. Con ello, podría darse el regreso de un viejo conocido al futbol mexicano; el de Veljko Paunovic.

Te puede interesar: Futbolista de Rayados pide ayuda para víctimas de su ciudad natal en Veracruz

El director técnico serbio fue despedido por el Real Oviedo a pesar de estar fuera de descenso en la clasificación general de España. Por si fuera poco, el serbio ya sabe lo que es estar en la Liga MX y llegar a instancias finales con equipos de renombre como lo fueron las Chivas del Guadalajara y los Tigres. Según medios españoles, Paunovic cobraba un millón de euros mensuales tras conseguir el ascenso la temporada pasada.

Llegaría como agente libre

Pumas enfrentará a Rayados de Monterrey en la siguiente fecha en un duro compromiso que podría marcar el rumbo de Juárez el frente del banquillo auriazul. De momento, Universidad Nacional marca la línea del play-in con 13 unidades y está en el décimo puesto de la clasificación general. Un hipotético descalabro sería terrible de cara al final de la fase regular ya que tiene al Atlas, Mazatlán, León y Quéretaro muy cerca.

Finalmente, se habla de que la directiva de Pumas encabezada por el Doctor Miguel Mejía Barón habría hablado con Efraín Juárez y el tema disciplinario. De hecho, en el compromiso contra las Chivas, los Pumas no recibieron una sola tarjeta en todo el compromiso.