El único jugador de 49ers y Cardinals que volverá estar en el Azteca

El pateador Andy Lee se convertirá el próximo lunes en el único jugador de los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals que 17 años después volverá a jugar en el Estadio Azteca en el segundo duelo entre estos equipos en la Ciudad de México.

¿Vikingos de Super Bowl?: Reacciones de la Semana 10 de la NFL

Estos contendientes se medirán en partido correspondiente a la semana 11 de la temporada 2022 de la NFL.

Te puede interesar: Tennessee Titans se afianza en el liderato de su división

Los 49ers y los Cardinals fueron los primeros que disputaron un partido de temporada regular de la NFL en el Estadio Azteca en el 2005, en ese duelo Andy Lee, quien hoy juega para los Arizona Cardinals, tenía 23 años y cumplía su segunda campaña con San Francisco.

En el juego del 5 de octubre de hace 17 años en el que Arizona venció 31-14 a los gambusinos, el pateador realizó para los 49ers siete patadas de despeje con un acumulado de 327 yardas y un promedio de 46.7 en cada acción.

Durante su estancia en San Francisco, el nacido en Westminster, South Carolina, fue seleccionado tres veces al Pro Bowl; estuvo en el equipo californiano del 2004 al 2014. En 2015 firmó con los Cleveland Browns, un año después pasó a los Carolina Panthers.

Desde la temporada 2017 juega para los Arizona Cardinals, equipo con el que ha disputado 89 partidos en siete años.

Andy Lee, 18 años en la NFL



Lee tiene 40 años y al final de la campaña pasada, luego de 18 años en la NFL, pensó que era tiempo de retirarse, algo de lo que se arrepintió gracias al apoyo de su familia.

“Mi esposa me dijo: Mientras puedas seguir haciéndolo creo que sería un flaco favor no seguir jugando; desde entonces pensé que es un honor poder jugar este deporte por tanto tiempo y aprovechar que dios me bendijo con estos talentos”, explicó Lee hace unos meses.

Te puede interesar: Grupo Firme en el encuentro entre Cardinals vs 49ers

El pateador también reconoció que la temporada 2022 puede ser la última de su carrera de 19 campañas.

“Significa que soy oficialmente viejo, pero también significa mucho porque mostré a mis hijos lo que puedes lograr si trabajas duro y haces lo que te propones”, confesó luego de cumplir 40 años el 11 de agosto pasado.

Desde que el pateador se unió a Arizona en 2017, su promedio por despeje es de 47.6 yardas, el número uno en la liga, una media que también representa la más alta en la historia de los Cardinals.

En el 2021 tuvo una de sus mejores campañas; promedió 49 yardas en los 51 despejes que realizó.

El próximo lunes cuando su equipo, los Cardinals, y los 49ers choquen por segunda vez en el Estadio Azteca, Lee se convertirá en el único jugador que ha disputado esos dos partidos, con un agregado; haber vestido el jersey de ambos contendientes.