Urawa Red Diamonds 0-3 Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 25 de junio, partido de la Jornada 3 del Mundial de Clubes 2025; marcador online

Luego del empate de Rayados vs River Plate , Monterrey encara la Jornada 3 del Mundial de Clubes 2025 vs Urawa Reds Diamonds con la posibilidad de seguir con vida en la competencia. A pesar de que la escuadra de Rayados se ubica en el tercer puesto del Grupo E, el cuadro dirigido por Domènec Torrent aspira a avanzar a los Octavos de Final del certamen internacional. No obstante, no dependen de ellos mismos.Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

En el partido frente a Urawa Red, equipo que ya se encuentra eliminado, el equipo de ‘La Pandilla’ necesita sacar los tres puntos y esperar el resultado del duelo entre River Plate e Inter, pues el lugar en la siguiente instancia del Mundial de Clubes 2025 podría definirse por la diferencia de goles en la Fase de Grupos.

Jorge Martinez/MEXSPORT during the FIFA Club World Cup 2025 Group - E match between Urawa Red Diamonds and CF Monterrey at Rose Bowl Stadium on June 25, 2025 in Pasadena, California, United States.

Alineaciones Urawa Reds vs Monterrey

Urawa Red Diamonds: Nishikawa, Boza, Hoibraten,Savio, Gustafson, Watanabe, Sekine, Matsuo, Yasui, Kaneko y Naganuma.

Rayados: Andrada, Chavez, Reyes, Medina, Ramos, Ambriz, Deossa, Torres, Corona, Berterame y Alvarado.

