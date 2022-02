Uriel Antuna reconoce que quedó a deber en Chivas

México. Uriel “El Brujo” Antuna ha tenido un gran inicio de temporada con la Máquina de Cruz Azul donde ha encontrado un segundo aire después de su “fracaso” con las Chivas de Guadalajara.

Antuna, exjugador de Los Ángeles Galaxy, con el uniforme de Cruz Azul tiene dos anotaciones en los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

“Estoy contento, feliz de estar acá. Siempre había estado luchando para estar en mi máximo nivel y si bien no se me habían estado dando bien las cosas, siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor quedé a deber en mi equipo anterior” declaró Antuna a Fox Sports.

El atacante mexicano anotó el gol para la victoria de los celestes ante León en su visita a la cancha de los felinos para sumar 10 puntos y estar en la cima de la tabla junto con la Franja del Puebla y el actual campeón los Rojinegros del Atlas.

Dos goles de Uriel Antuna con Cruz Azul

También Uriel Antuna comentó que siempre ha dado su 100% para estar en la mejor forma, pero en ocasiones las cosas no se dan. “Siempre he estado trabajando para estar en mi máximo nivel, si bien es cierto son a veces circunstancias que no se dan las cosas, pero siempre hay que estar trabajando para cuando se dé la oportunidad estar listo” señaló.

El apodado “Brujo” por el comentarista Christian Martinoli llegó a Cruz Azul en una negociación en la que Roberto “Piojo” Alvarado se fue a Chivas de Guadalajara.

Antuna fue uno de los más sonados previo al inicio del Clausura 2022, pues primero estuvo en el radar de las Águilas del América en un intercambio por Sebastián Córdova que no prosperó. El americanista tuvo como destino final el equipo de Tigres dirigido por Miguel Herrera.