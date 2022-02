Messi jugará con Newell’s la Copa Libertadores

Rosario, Argentina. El equipo argentino Newell´`'s Old Boys tendrá en su filas a Messi mostrando el número 10 en la camiseta para jugar la Copa Libertadores Sub 20. No se trata de Lionel, actualmente jugador del Paris Saint Germain (PSG) y capitán de la selección de Argentina clasificada a la Copa del Mundo Qatar 2022, sino de Joaquín Messi, un joven también forjado en las inferiores del club de la ciudad de Rosario.

Aunque se apellidan igual, no hay ninguna relación familiar entre Joaquín y Lionel.

“Apenas llegué muchos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una simple casualidad, en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi. Justo a mí me tocó coincidir con él. Empecé en Newell’s igual que él y ahora también me toca usar la 10", contó el joven jugador al sitio oficial de la Copa Libertadores.

¿Cómo fueron sus comienzos? “A los ocho años inicié en el baby de Newell’s, que es la Escuelita Malvinas. Después pasé a cancha de 11. Hice todas las inferiores ahí y ahora estoy en mi último año de Cuarta”, añadió Joaquín, integrante del plantel que dirige el entrenador Rubén Rodríguez.

Newell’s y su sueño de contar con Lionel Messi en el futuro

En el futbol argentino todavía tienen la esperanza de ver al astro Lionel Messi con la camiseta 10 del club de sus amores. “Sería lo más lindo que me puede llegar a pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante”, expresó Joaquín, que llevará ese privilegio de estampar su apellido con los colores rojinegros.

Durante la conflictiva salida Lionel Messi de Barcelona, en Rosario soñaron en grande y hasta generaron una movilización entre los hinchas de la Lepra para hacer el intento de cumplir el sueño del regreso a casa, luego de la pronta partida a principios de siglo desde las Inferiores hacia España.

¿Que pasaría si Messi, el original, se pone la camiseta de Newell’s?

“A mí dame cualquier número, a él dale la 10 siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número”, respondió Joaquín Messi.

El astro del PSG en el pasado había dicho que sería lindo jugar su última época como jugador en la liga argentina y con Newell’s, el equipo de sus amores en el continente americano.