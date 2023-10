Uriel Antuna habla de su futuro con Cruz Azul en la Liga BBVA MX

Aunque ha comenzado a parecer una utopía, Cruz Azul todavía tiene esperanza de meterse al Play-In y, de acuerdo con su delantero, Uriel Antuna, la aspiración de lograrlo no ha disminuido en el seno del club.

“Cada partido en Cruz Azul es una final. Nos quedan cuatro partidos oficiales. Matemáticamente, tenemos que ganar sí o sí y debemos estar enfocados en cada uno de los partidos. Sabemos de la importancia y no hay margen de error en estos cuatro partidos y estamos conscientes de la situación que pasamos”, dijo en conferencia.

Así se siente Uriel Antuna por el momento que vive con Cruz Azul

Entre el pobre momento grupal, el ‘Brujo’ ha sido uno de los elementos destacados de la plantilla y ha recibido reconocimiento desde el entorno; sin embargo, no se recarga en ello ni lo veo como un consuelo por la crisis en la que se han metido.

“En lo personal, me siento bien, contento, quiero transmitir esa confianza al equipo, esa responsabilidad de ser líder, un buen líder en el campo y ayudar a salir del bache. Quiero seguir demostrando, pero en conjunto, no solo. Eso no ayuda para nada. Anoté el partido pasado, pero no ganamos. No me da mérito. Al final, el equipo perdió. A veces no sirve tanto anotar, sino que el equipo gane”, reflexionó.

El futuro de Uriel Antuna con Cruz Azul

Sus buenas actuaciones lo han puesto en la mira de múltiples equipos y ha trascendido que, en la cúpula de La Noria, ya recibieron ofertas formales por sus servicios, procedentes del futbol de Europa. El jugador, por ahora, no lo tiene claro.

“Ese tema se habla después. Estoy concentrado con mi equipo y quiero dar el ciento un por ciento de mí. No me quiero adelantar en nada y concentrarme en lo que viene. Después, se hablará con la directiva, mi representante y me quiero enfocar en lo que enfrente”, expuso.

Por último, el seleccionado mexicano hizo referencia a las críticas de las que ha sido blanco la causa celeste y descartó que exista desunión o rumbos que no se hayan unificado.

“Todos estamos comprometidos con la institución. Tenemos mucho que mejorar, le debemos mucho a la afición. Nadie está satisfecho y estamos trabajando para revertir esto. Mientras haya esperanza, vamos a luchar y siempre habrá críticas y hay que asumirlas. La institución no se merece estar donde está ahora”, sentenció.