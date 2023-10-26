VIDEO: Revive el gol de Orbelín Pineda al Marsella en la Europa League

Orbelín Pineda está jugando en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Europa League con el AEK Atenas frente al Olympique de Marsella en donde ya hubo goles.

El mexicano entró de titular, en el primer tiempo, el equipo francés se puso a la delantera, sin embargo, en el segundo tiempo, Orbelín se encargó de marcar el gol del empate.

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Gol de Orbelín Pineda

Partido movido en Francia, en el Estadio Orange Vélodrome, la jornada 3 cuenta con actividad mexicana, ya que Orbelín Pineda se encuentra jugando este partido de Europa League.

Un contragolpe, diagonal dividia, control del mexicano, rebote y el disparo hicieron que la jugada del AEK Atenas terminara en gol para poner el 1-1 en el marcador. El gol fue en el minuto 53 con la asistencia de Petros Mantalos.

¡El mexicano Orbelín Pineda empata para el AEK Atenas ante el Marsella! 🔥🔥🔥

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Poco después el Marsella metió el segundo gracias a un penalti bien pitado por el arbitro y le costó la roja al arquero del equipo griego. EL partido ahora va 2-1.

Ahora el juego va 3-1 por otro penal a favor del equipo francés. El equipo griego juega con 10 aún con el mexicano en la cancha.

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