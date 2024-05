El mensaje de Uriel Antuna para los aficionados de Cruz Azul tras perder la final

El pasado domingo 26 de mayo del 2024, el conjunto de Cruz Azul terminó perdiendo la final del Clausura 2024 ante el América en el Estadio Azteca. El partido terminó 1-0 a favor del equipo de Coapa luego de que al minuto 78, Henry Martín marcó de gran forma el penal del bicampeonato.

De esta forma, el América consiguió su cuarta final ganada ante la Máquina, la primera fue en 1988-1989, ganó América 5-4 en una enfrentamiento de ida y vuelta. La segunda fue en el Clausura 2013, ganó América en penales, la tercera fue en el Apertura 2018, ganó el América 2-0 y la cuarta la acaban de concretar.

El mensaje de Uriel Antuna

Tras la derrota celeste, son pocos los jugadores que han hablado respecto al partido y a la derrota, pero Uriel Antuna decidió mandar un mensaje a través de sus redes sociales acompañada de una foto del delantero llorando.

En su texto, aprovechó para agradecerle a sus compañeros, cuerpo técnico, directivos, afición y parte del staff del club por mantener la esperanza siempre y el apoyo que le han dado en todo momento. Agregó que se siente orgulloso y que las lágrimas no son de tristeza si no impotencia porque detalla que se merecían más. Por último, cerró con que regresarán más fuertes.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpo técnico, masajistas, utileros, staff, directivos y afición, por atener la la esperanza siempre, por el apoyo incondicional en todo momento.



Realmente estoy orgulloso de toda esta familia celeste, estas lágrimas no son de tristeza si no de impotencia porque nos merecíamos más que esto.

Se que regresaremos más fuertes. ARRIBA LA MÁQUINA.

“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.”

‭‭Isaías‬ ‭43‬:‭2‬”.

