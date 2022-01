Miguel Ponce arremete contra Uriel Antuna

La salida de Uriel Antuna de las Chivas, no ha caído del todo bien en sus excompañeros. A esto se sumaron las declaraciones el ahora jugador del Cruz Azul donde aseguró que no se sentía arropado en el Rebaño Sagrado.

Uriel Antuna es nuevo jugador de Cruz Azul

Después de un par de semanas de muchos rumores sobre el destino del “Brujo” en el futbol mexicano, este martes, a través de las redes sociales de los de La Noria hicieron oficial su fichaje, aunque ya se le había visto vestir con los colores celestes desde antes.

‘Si no hubiera competencia interna, estaríamos j%did#s’ Pollo Briseño

Previo a su arrubo a La Máquina se manejó un intercambio con América por Sebatián Córdova, e incluso, el mismo Antuna aseguró que pudo haber firmado con Santos, equipo del que es canterano, esto se dio a conocer vía el Instagram de la pareja del jugador.

Miguel Ponce le contesta a Uriel Antuna

Luego de decir que no se sentía arropado por las Chivas, el Pollo Briseño decidió contestarle a su excompañero; y ahora fue Miguel Ponce el que arremetió contra el atacante.

“En esta institución ya no caben más jugadores que no tengan compromiso. Tampoco tengo que estar atrás de él, diciéndole que hacer. Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvimos para su apoyo, para lo que necesitara, pero bueno, no sabemos si realmente se refería a los compañeros o a quién se lo quiera decir”, aseguró para Fox Sports.

¿Cuando debuta Chivas en el Grita México Clausura 2022?

El Rebaño Sagrado busca hacer historia este torneo y esperan levantar el título que no consiguen desde el 2017. Este Grita México Clausura 2022 debutan el próximo domingo en punto de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Akron, luego de que el semestre pasado se quedaran fuera en el repechaje, eliminados por el Puebla.