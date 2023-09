Soy el número uno en asistencias y el dos en goles con la Selección: Uriel Antuna

La Selección Mexicana se prepara de cara a sus compromisos que sostendrá en la fecha FIFA, primero el próximo sábado 9 de septiembre frente a Australia y luego el martes 12 en contra de Uzbekistán en Estados Unidos.

Tras la ausencia de jugadores como Hirving Lozano, Jesús Manuel Corona o la espera en los tramites de naturalización de Julián Quiñones, la responsabilidad en el ataque caerá en jugadores como Uriel Antuna, uno de los futbolistas con más minutos en los últimos procesos de la Selección Mexicana, aunque en palabras del “Brujo”, “no se siente inamovible”.

Te puede interesar: Los delanteros que no pudo fichar Cruz Azul

“Yo no tengo ninguna etiqueta, ninguno de nosotros creo que cada uno de los que nos convocan tenemos suficiente nivel. Por eso nos convocan para ser titulares en la selección, cada uno de nosotros tenemos ese potencial y esa fuerza para cualquier así sea de cambio o cómo inició, tener esa madurez, jugar con la selección cada uno de nosotros tenemos ese nivel, esa madurez y bueno, obviamente todos debemos de tomar esa responsabilidad, el ser llamado a selección”, mencionó Uriel Antuna en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado el atacante mexicano aseguró que a pesar de las críticas que ha recibido por siempre estar considerado por los últimos técnicos a cargo del combinado nacional, Antuna aseguró que los números los respaldan.

“Al final la gente le gustará o no, pero uno es suficiente maduro para tener esa responsabilidad y al final qué te puedo decir, los números están en goles hoy el segundo en asistencia soy el primero, hay que tomarlo con eso humildad al final de cuentas uno trabaja para cumplir objetivos en la selección en el club y siempre trabajo yo para tratar de estar en la selección y siempre da lo mayor de mí, a veces saldrán las cosas o no, pero siempre trato de trabajar para ser convocado que siempre me sueño desde chiquito”, puntualizó el delantero que tiene en la selección 11 goles y 13 asistencias desde 2019.