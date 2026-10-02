Usain Bolt, rey de los oros en Juegos Olímpicos: “No importa lo lejos que estés de mi, te alcanzaré. Esa es la mentalidad con la que voy a llegar”

Los Juegos Olímpicos se han convertido en la plataforma perfecta para que distintos deportistas, de Estados Unidos y el resto del mundo, destaquen entre los demás por sus inigualables marcas. En el pasado hablamos de Michael Phelps, por lo que ahora es turno de Usain Bolt.

Juegos Z | Los Juegos Olímpicos son un fenómeno mundial

El jamaicano es considerado, por muchos expertos, uno de los tres deportistas más importantes en la historia de los Juegos Olímpicos gracias a las cosechas de oro que obtuvo; sin embargo, Usain Bolt también sobresalió por las frases que dijo fuera de la pista, mismas que se han vuelto icónicas en el mundo deportivo.

¿Cuál es la frase más importante de Usain Bolt?

Usain Bolt se caracterizó por ser un prodigio en la velocidad que, sin embargo, tuvo que atenerse a las dificultades naturales que sugieren vivir en un país como Jamaica. No obstante, esto no fue impedimento para que pudiera ser el mejor en los 100 y 200 metros mundiales.

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Usain Bolt becoming the fastest man alive with his 9.58 100m world record time in 2009. pic.twitter.com/WwB8bpcVQA — Historic Vids (@historyinmemes) January 30, 2024

Se trata, entonces, de un deportista cuyo ejemplo de resiliencia ha superado distintas generaciones que lo tienen como un ídolo del mundo deportivo, y más luego de la frase que soltó hace un tiempo: “No importa lo lejos que estés de mi, te alcanzaré. Esa es la mentalidad con la que voy a llegar”.

Básicamente, con esta frase Usain Bolt busca resaltar la importancia que le otorgó a la disciplina y la responsabilidad durante su etapa como atleta profesional, en una carrera que es considerada sumamente exitosa por lo que hizo a nivel individual y con el representativo jamaicano.

¿Cuántas medallas de oro ganó Usain Bolt en los Juegos Olímpicos?

A lo largo de su carrera en esta justa, Usain Bolt tuvo la fortuna de sumar un total de ocho medallas, todas ellas de oro, en los Juegos Olímpicos. Además, también registró 11 títulos mundiales y distintos récords mundiales, entre los que destacan los 100, 200 metros y los relevos 4x100 con Jamaica.